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10:09, 2 августа 2023Ценности

49-летняя Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа

49-летняя актриса Юлия Высоцкая показала внешность без макияжа

Фото: @juliavysotskayaofficial

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Юлия Высоцкая показала внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

49-летняя знаменитость поделилась снимком в сторис, на котором она запечатлена в клетчатой темной рубашке и солнцезащитных очках. На размещенном кадре видно, что звезда решила отказаться от макияжа, а свои волосы собрала в пучок.

«Мой месяц», — подписала артистка публикацию.

В марте Высоцкая продемонстрировала фигуру в откровенном виде и восхитила фанатов. Знаменитость позировала перед камерой с бутылкой шампанского на фоне моря и пальм. При этом на ней был надет раздельный купальник, состоящий из черного бюстгальтера и плавок.

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    Карина Черных
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