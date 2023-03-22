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16:45, 22 марта 2023Ценности

49-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в купальнике

49-летняя актриса Юлия Высоцкая показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов

Фото: @juliavysotskayaofficial

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Юлия Высоцкая показала фигуру в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

49-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она запечатлена открывающей бутылку шампанского на фоне моря и пальм. На размещенном кадре видно, что на Высоцкой надет раздельный купальник, состоящий из черного бюстгальтера и плавок. Также ее образ дополняют солнцезащитные очки и вязаная пляжная юбка.

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 12 тысяч лайков. «Так классно сейчас взрослеют женщины, столько возможностей поддерживать красоту и молодость! Мне 50 и я тоже беру пример с таким красоток!», «Ну, какая же красотка! Глаз не оторвать!», «Ваши руки! Сразу видно, сколько труда было вложено в зале», «Шикарное тело!», «Какие сильные и красивые руки!» — высказывались они.

Ранее актриса Юлия Высоцкая снялась без макияжа и назвала нелюбимый вид спорта. Знаменитость выложила снимок, на котором она позирует перед зеркалом в спортивных шортах, куртке и кроссовках. Супруга режиссера Андрея Кончаловского рассказала, что она занимается спортом давно. Однако телезвезда отметила, что ей не понравилась работа с «железом».

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Карина Черных
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