Актриса Юлия Высоцкая без макияжа объяснила нежелание заниматься спортом со штангой

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Юлия Высоцкая снялась без макияжа и назвала нелюбимый вид спорта. Соответствующие публикации появились в ее Telegram-канале.

Так, 49-летняя знаменитость выложила снимок, на котором она позирует перед зеркалом в спортивных шортах, куртке и кроссовках. На размещенном кадре видно, что на лице супруги режиссера Андрея Кончаловского отсутствует косметика, а волосы собраны в хвост.

Высоцкая рассказала, что она занимается спортом давно. Однако телезвезда отметила, что ей не понравилась работа с «железом». «Отлично помню свою первую и единственную тренировку со штангой. Меня привела знакомая, я провела в зале час и потом разрыдалась в раздевалке», — объяснила она свое нежелание заниматься данным видом физической активности.

Кроме того, ведущая кулинарного шоу призналась, что она может отжаться несколько раз, выполнить упражнения с небольшими весами, но увеличивать при этом нагрузку не хочет. «Наверное, специалист мог бы разложить то мое состояние на составляющие, объяснить мое отчаяние, но мне это даже и неважно. Я услышала себя — больше туда не хожу», — уточнила она.

В августе 2022 года Рената Литвинова продемонстрировала тело в бикини и пожаловалась на свою внешность. Знаменитость выложила в соцсетях фото, на котором она позирует на пляже боком к камере в черном раздельном купальнике. «Меня не оставляют вопросы — что же в себе улучшить? Снова и снова масса "несмирения"», — написала она.