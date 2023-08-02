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12:41, 2 августа 2023Россия

Кремль высказался о выдаче автоматов белгородским добровольцам теробороны

Песков: выдача оружия белгородским добровольцам теробороны соответствует закону

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Выдача оружия добровольцам, которые вошли в состав теробороны в Белгородской области, идет в соответствии с законодательством и с той обстановкой, которая есть в этом приграничном российском регионе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Это мера, которая необходима на фоне атак, нападений, которые осуществляются с территории Украины», — сказал пресс-секретарь президента.

Он подчеркнул, что все механизмы контроля всего, что связано с оружием, предусмотрены и тщательно реализуются. По его словам, оружие никогда не бывает бесконтрольным.

Ранее стало известно, белгородским бойцам теробороны выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили. Глава региона Вячеслав Гладков также сообщил, что вопросы обеспечения оружием решаются в рамках действующего законодательства. Он отметил, что ситуация продолжает быть сложной.

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    Евгения Куликова
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