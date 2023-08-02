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16:17, 2 августа 2023Экономика

Влияние перечня товаров для параллельного импорта на контрафакт оценили

Депутат Кузнецов: перечень брендов Минтромторга не защитит от контрафакта

Указание в перечне товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию, конкретных брендов, а не групп товаров, не влияет на защиту зарубежных производителей от распространения контрафакта. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, его комментарий приводит РИА Новости.

По его словам, российские таможенные органы выявляют подделки при декларировании любой ввезенной в страну продукции, вне зависимости от ее наличия или отсутствия в перечне Минпромторга. Так Кузнецов ответил на вопрос журналистов, не приведет ли переход от указания конкретных марок к общим наименованиям товаров (например, «пылесосы») к прекращению защиты товарных знаков иностранных брендов, которые по-прежнему присутствуют в России.

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Депутат также отметил, что аналогичным образом защищать товарные знаки от нарушений в виде контрафакта будут и судебные органы. Перечень Минпромторга затрагивает только оригинальные товары, но проданные в другой стране за пределами России, уточнил он.

Ранее Кузнецов предложил вносить в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, не марки, а названия групп товаров, чтобы исключить проблемы с ввозом в страну наименований, которых в списке сейчас нет. Он также попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить нынешнюю ситуацию на предмет нарушений закона о защите конкуренции. «При легализованном параллельном импорте импортер не должен думать, какой именно бренд ему разрешено ввозить в страну», — считает депутат. Однако, по мнению экспертов, это приведет к прекращению защиты брендов, продолжающих официально работать в России.

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