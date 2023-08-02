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17:02, 2 августа 2023Силовые структуры

Бывшего начальника Академии ФСИН России взяли под домашний арест

В Москве суд взял под домашний арест экс-главу Академии ФСИН по делу о хищениях

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы взял под домашний арест бывшего начальника Академии ФСИН России Александра Крымова, проходящего по уголовному делу о хищениях премий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мера пресечения избрана до 2 октября. Следователь просил отправить Крымова в СИЗО, но суд ему отказал.

В отношении него 9 апреля 2019 года Следственным комитетом России было возбуждено дело по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Крымову уже предъявили обвинение в хищении средств Академии, выделенных на премии сотрудникам.

Также под домашним арестом находится другой фигурант дела — бывший временно исполняющий обязанности начальника Академии Роман Ефремов.

До своего задержания Крымов работал в Санкт-Петербургском госуниверситете промышленных технологий и дизайна.

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    Любовь Ширижик
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