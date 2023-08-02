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03:18, 2 августа 2023Мир

Расследование против Трампа назвали крупнейшим в истории США

Генпрокурор Гарленд назвал расследование против Трампа крупнейшим в истории США

Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд назвал расследование, проводимое против бывшего американского президента Дональда Трампа, крупнейшим в истории страны, сообщает ТАСС.

«Сразу же после нападения на демократию, которое произошло 6 января [2021 года], сотрудники и сотрудницы министерства юстиции приступили к тому, что превратилось в крупнейшее расследование в нашей истории», — заявил он.

Гарленд заверил, что специальный прокурор Джек Смит вместе со своей командой тщательно выполняют свою работу, изучая факты и соблюдая закон.

Ранее стало известно, что аппарат спецпрокурора США сообщил о том, что у Трампа, которому предъявили обвинения по делу о попытках препятствовать утверждению итогов выборов, было шесть сообщников. Как уточнили в документах, некоторые из них были юристами. При этом имена сообщников не приводятся.

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    Марина Совина
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