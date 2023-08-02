Россиянка выжила после удара молнии

Жительница Архангельской области выжила после удара молнии

Жительница Котласа в Архангельской области выжила после удара молнии. Об этом сообщил главврач Котласской центральной городской больницы Хизри Ильясов во «ВКонтакте».

Пациентка поступила в медучреждение в тяжелом состоянии. Молния ударила в нее, когда девушка возвращалась домой после купания.

Друзья пострадавшей вызвали ей бригаду скорой помощи и помогли прибывшим медикам донести подругу до машины. В стационаре девушке оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас она находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, состояние пациентки стабильно.

Главврач назвал случившееся «достаточно уникальным», пояснив, что часто после попадания молнии люди не выживают. Он отметил грамотные действия врачей, которые «позволили однозначно спасти жизнь» горожанке.

Ранее в Красноярском крае в альпинистку ударила молния во время восхождения. Это произошло на высоте около 400 метров. Кроме нее пострадали еще два человека.