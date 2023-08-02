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12:32, 2 августа 2023Экономика

Фондовые рынки упали на фоне опасений по поводу американской экономики

Азиатские рынки упали после решения Fitch понизить рейтинг США до AA+

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона упали на фоне опасений инвесторов о замедлении экономики после решения международного рейтингового агентства Fitch понизить долгосрочный рейтинг США с AAA до AA+, следует из биржевых данных.

Снижение японского индекса Nikkei составило 2,3 процента, индекса биржи Гонконга (Hang Seng Index, HSI) — 2,47 процента, биржи Шанхая (SSEC) — 0,89 процента. Южнокорейский индекс KOSPI упал на 1,9 процента, а австралийский S&P/ASX 200 — на 1,29 процента. На американских рынках на премаркете 2 августа фьючерсы на индексы S&P 500 и NASDAQ 100 также показали снижение.

Аналитик рынка IG Тони Сайкамор рассказал CNBC, что решение Fitch вызовет в Азии бегство инвесторов от рискованных вложений, что приведет к распродаже акций и покупке также защитных активов, как японская иена и швейцарский франк.

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Падение индексов акций Азиатско-Тихоокеанского региона стало самым заметным почти за четыре недели. Главный аналитик рынков в IG Markets в Париже Александр Барадез считает при этом, что речь не идет о фиксации прибыли трейдерами. «Оценивается не понижение рейтинга Fitch, а растущий риск замедления экономического роста. Тенденция к снижению рынков начала проявляться днем ранее на фоне разочаровывающих данных из Китая и США», — заявил он в интервью Bloomberg.

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг США с ААА до АА+ в ночь на 2 августа. Понижение рейтинга означает незначительно повышение риска дефолта. Как указали специалисты, в следующие три года в стране ожидается ухудшение финансового положения, а также увеличение государственного долга. Эксперты также объяснили снижение рейтинга «неоднократными отменами лимитов долга и решениями, принимаемыми в последнюю минуту» в последние 20 лет.

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