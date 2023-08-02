Столкнувшего под поезд подростка в московском метро отправили на лечение

Суд отправил на лечение мужчину, столкнувшего под поезд метро Москвы подростка

Суд отправил на принудительное лечение 61-летнего мужчину, который толкнул под поезд в московском метро 15-летнего подростка. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

9 марта на станции метро «Киевская» мужчина столкнул 15-летнего подростка под приближающийся поезд. Он подбежал сзади к стоящему у края платформы юноше и толкнул его руками в спину, из-за чего тот упал под поезд.

Подросток выжил, его жизни и здоровью сейчас ничто не угрожает. Следственный комитет России возбудил дело по факту случившегося. Выяснилось, что мужчина стоит на учете в психоневрологическом диспансере.