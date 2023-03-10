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11:52, 10 марта 2023Силовые структуры

Толкнувший подростка под поезд 61-летний россиянин признал вину

СКР: толкнувший 15-летнего подростка под поезд в московском метро мужчина признал вину

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве 61-летний россиянин, толкнувший 15-летнего подростка под поезд метро, признал вину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Кроме того, следствие ходатайствует об аресте фигуранта.

Ранее стало известно, что мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство. Ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

9 марта на станции метро «Киевская» мужчина столкнул 15-летнего подростка под приближающийся поезд. Он подбежал сзади к стоящему у края платформы юноше и толкнул его руками в спину, из-за чего тот упал под поезд.

Подросток выжил, его жизни и здоровью сейчас ничто не угрожает. Следственный комитет России возбудил дело по факту случившегося. Выяснилось, что мужчина стоит на учете в психоневрологическом диспансере.

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Екатерина Власова
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