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18:19, 10 марта 2023Силовые структуры

Столкнувший под поезд подростка в московском метро арестован

Суд арестовал до 9 мая мужчину, столкнувшего под поезд в московском метро подростка
Начало событий в новости Толкнувший подростка под поезд 61-летний россиянин признал вину

Фото: СК РФ

Черемушкинский суд Москвы арестовал 61-летнего мужчину, толкнувшего под поезд в столичном метро 15-летнего подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана по ходатайству следствия на срок до 9 мая 2023 года.

15-летнего мальчика уже выписали из медицинского учреждения, добавили в прокуратуре.

10 марта сообщалось, что мужчина признал вину в совершении преступления. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство. Мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

9 марта на станции метро «Киевская» он подбежал сзади к стоящему у края платформы юноше и толкнул его руками в спину, из-за чего тот упал под приближающийся поезд. Подросток выжил, его жизни и здоровью сейчас ничто не угрожает. Выяснилось, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

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Любовь Ширижик
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