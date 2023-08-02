Президент Украины Зеленский понадеялся провести «саммит мира» осенью 2023 года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о надежде провести «саммит мира» осенью 2023 года. Его цитирует РИА Новости.

«Работаем над тем, чтобы он состоялся этой осенью. На саммите должно быть мировое большинство», — сказал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что осень скоро наступит, но еще есть время для подготовки мероприятия и привлечения большей части государств. По его мнению, это зависит от активности украинских дипломатов.

Ранее украинский лидер сообщил, что Бразилия будет привлечена к проведению «саммита мира». Зеленский признал, что существуют трудности. Как уточнил глава государства, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва готов к диалогу по данной «формуле мира», несмотря на его собственные предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине.