ОАК запланировала увеличить производство МС-21

ОАК планирует увеличить производство МС-21, Superjet, Ту-214 и Ил-114

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует увеличить производство самолетов МС-21 до 36 единиц в год, Superjet — до 20, Ту-214 — до 20, Ил-114 — до 12. Об этом заявил заместитель гендиректора ОАК по гражданской авиации, гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский в беседе с РИА Новости.

По словам Богинского, компания должна достичь таких показателей за четыре года. Он подчеркнул, что контракты по МС-21 и Superjet уже подписаны.

«По Ту-214 подписаны трехлетние контракты до 2025 года. Сейчас готовится контракт по Ил-114», — заключил Богинский.

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