Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
05:54, 2 августа 2023Экономика

ОАК запланировала увеличить производство МС-21

ОАК планирует увеличить производство МС-21, Superjet, Ту-214 и Ил-114

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует увеличить производство самолетов МС-21 до 36 единиц в год, Superjet — до 20, Ту-214 — до 20, Ил-114 — до 12. Об этом заявил заместитель гендиректора ОАК по гражданской авиации, гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский в беседе с РИА Новости.

По словам Богинского, компания должна достичь таких показателей за четыре года. Он подчеркнул, что контракты по МС-21 и Superjet уже подписаны.

«По Ту-214 подписаны трехлетние контракты до 2025 года. Сейчас готовится контракт по Ил-114», — заключил Богинский.

Ранее полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер Юрий Трутнев рассказал о неожиданном росте стоимости перспективного российского легкого турбовинтового самолета «Байкал» (ЛМС-901).

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    Сговор против прав и вмешательство в официальные процедуры: Трампу предъявили четыре новых обвинения

    Педиатр перечислил противопоказания к грудному вскармливанию

    Необычное объявление в туалете удивило пользователей сети

    Влияние накопительной пенсии на поведение россиян оценили

    ОАК запланировала увеличить производство МС-21

    Российские войска уничтожили немецкую самоходку на краснолиманском направлении

    Военкор рассказал о применяемом российскими военными оружии НАТО в зоне СВО

    Россиянка описала поездку на популярный азиатский курорт фразой «осадок остался»

    Российские военные сорвали пять атак штурмовиков ВСУ

    Российская авиация нанесла удары по объектам ВСУ на нескольких направлениях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости