Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
22:07, 2 августа 2023Экономика

Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру

Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру, кроме частных программ

Фото: Reuters

Всемирный банк в связи с переворотом в Нигере объявил о приостановке выделения средств африканской стране по всем операциям, за исключением программ в частном секторе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

В банке заявили, что «обеспокоены попытками свергнуть демократически избранное правительство Нигера». В ответ Всемирный банк прекратил выделение средств по всем операциям до дальнейшего уведомления, кроме партнерства в частном секторе, «которое продолжится с осторожностью», заявили во Всемирном банке.

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Евросоюз в связи с мятежом приостановил финансовую поддержку страны.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Курсы евро и доллара рекордно выросли. Почему падает рубль и что будет с курсом валют дальше?

    Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру

    В Польше заявили об угрозе со стороны Украины

    Премьер Канады расстался с женой после 18 лет брака

    Роскомнадзор прокомментировал информацию о возможном запрете iPhone в России

    Песков ответил на вопрос об обсуждении Путиным и Эрдоганом передачи «азовцев»

    Песков допустил возвращение России к зерновой сделке

    В Кремле предрекли рост напряжения между Польшей и Украиной

    Любительский клуб выбил профессиональный из розыгрыша Кубка России по футболу

    Песков прокомментировал возможное место встречи Путина и Эрдогана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости