Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру, кроме частных программ

Всемирный банк в связи с переворотом в Нигере объявил о приостановке выделения средств африканской стране по всем операциям, за исключением программ в частном секторе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

В банке заявили, что «обеспокоены попытками свергнуть демократически избранное правительство Нигера». В ответ Всемирный банк прекратил выделение средств по всем операциям до дальнейшего уведомления, кроме партнерства в частном секторе, «которое продолжится с осторожностью», заявили во Всемирном банке.

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Евросоюз в связи с мятежом приостановил финансовую поддержку страны.

