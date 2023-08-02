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17:06, 2 августа 2023Бывший СССР

Путин прокомментировал попытки Киева уничтожить все русское

Путин заявил, что у политики Киева по уничтожению всего русского нет будущего

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что у политики киевских властей и Запада по уничтожению всего русского нет будущего. Его слова приводит ТАСС.

По словам главы государства, жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей никогда не покидали общероссийское культурное пространство, они бережно хранят родной язык и живой интерес к великой русской литературе.

«И это несмотря на все попытки нынешних украинских властей запретить книги русских классиков, современников, изъять их даже из продажи, из библиотек или еще более того — уничтожить, как они и западные хозяева мечтают поступить со всем или со всеми, кто думает, разговаривает, читает на русском языке», — продолжил российский лидер. Путин добавил, что у такой политики никогда не было и не будет никакого будущего.

В феврале на Украине в ходе программы по «дерусификации библиотек» уничтожили около 11 миллионов книг на русском языке. В Верховной Раде заявляли, что в украинских библиотеках около 44 процентов книг на русском, а остальные — на украинском или языках европейских стран, и назвали это «печальным соотношением».

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    Кристина Есикова
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