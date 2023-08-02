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16:46, 2 августа 2023Бывший СССР

На Украине нашли замену отдохнувшему на Мальдивах депутату

Место отдохнувшего на Мальдивах депутата Рады заняла связанная с ГРУ Локтионова

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Место сложившего мандат депутата Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Юрия Аристова, ранее отдохнувшего на Мальдивах, заняла Наталья Локтионова, передает Telegram-канал «Политика страны».

Украинские СМИ же ранее заявляли, что Локтионова является сестрой многолетней помощницы президента Украины Владимира Зеленского Марии Левченко. А Левченко же, по сообщению журналистов в 2021 году, работала в структурах Главного управления разведки страны под руководством Кирилла Буданова.

Ранее Служба безопасности Украины предъявила Аристову обвинения в служебном подлоге. По данным следствия, экс-депутат для нелегального выезда за границу внес недостоверную информацию в официальные документы, в частности, он назвал отъезд служебной командировкой.

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    Алевтина Запольская
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