На Украине нашли замену отдохнувшему на Мальдивах депутату

Место отдохнувшего на Мальдивах депутата Рады заняла связанная с ГРУ Локтионова

Место сложившего мандат депутата Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Юрия Аристова, ранее отдохнувшего на Мальдивах, заняла Наталья Локтионова, передает Telegram-канал «Политика страны».

Украинские СМИ же ранее заявляли, что Локтионова является сестрой многолетней помощницы президента Украины Владимира Зеленского Марии Левченко. А Левченко же, по сообщению журналистов в 2021 году, работала в структурах Главного управления разведки страны под руководством Кирилла Буданова.

Ранее Служба безопасности Украины предъявила Аристову обвинения в служебном подлоге. По данным следствия, экс-депутат для нелегального выезда за границу внес недостоверную информацию в официальные документы, в частности, он назвал отъезд служебной командировкой.