Отдохнувшему на Мальдивах украинскому депутату предъявили обвинения
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения в служебном подлоге депутату Верховной Рады Юрию Аристову, отдохнувшему на Мальдивах. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
По данным следствия, Аристов для нелегального выезда за границу внес недостоверную информацию в официальные документы, в частности, он назвал отъезд служебной командировкой.
Также, по данным следствия, украинский депутат открыл больничный в одном из медучреждений Киева, но сведения были также недостоверными, поскольку медицинский осмотр практически не производился.
25 июля стало известно об отдыхе Аристова на Мальдивах. Его заметили в пятизвездочном отеле, стоимость проживания на двоих за одну ночь в котором составляет от 100 до 323 тысяч гривен (от 243 до 785 тысяч рублей).