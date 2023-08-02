Необычное объявление в туалете удивило пользователей сети

Пользователь Reddit с ником Jethanks опубликовал фото необычного объявления, удивившего сеть. На нем посетителей туалета призывают не садиться на корточки на унитаз.

«Пожалуйста, не вставайте на унитаз или его сидение ногами. Помимо того, что это противоречит гигиеническим нормам и создает неудобство другим посетителям, унитаз может расколоться, и вы можете пораниться», — говорится в объявлении

Также создатели плаката проиллюстрировали свою просьбу и показали, в какой позе следует посещать уборную. В подписи к снимку автор публикации признался, что никогда не видел подобного объявления.

В комментариях пользователи предположили, что призыв мог быть адресован выходцам из Юго-Восточной Азии, не привыкшим к европейским унитазам. По словам одного из них, они чаще используют туалеты другого типа. «Если ты всю жизнь сидишь на корточках, чтобы справить нужду, то вряд ли привыкнешь к унитазам, приехав в страну, где их используют», — заявил он.

Его слова подтвердил другой читатель, заявивший, что он живет в Азии. «Дома я использую унитаз, но в общественных туалетах я предпочитаю сидеть на корточках. Так я не соприкасаюсь с местом, где сидели другие», — заявил он.

Некоторые пользователи признались, что поступают в общественном туалете точно так же. «Большая часть населения сидит на корточках в туалете. Если вы не делаете так, то представляете меньшинство», «Извините, но я не сижу на унитазах в общественных туалетах, я тоже на них стою», «Я думаю, многие люди часто приседают на корточки, чтобы не опускаться на унитаз полностью (...) Задумайтесь, может, это вполне обычное предупреждение», — написали они.

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