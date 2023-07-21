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07:51, 21 июля 2023Интернет и СМИ

Снятая в 1950-х годах реклама холодильника впечатлила пользователей сети

Пользователь сети с ником SonicAkshay_26 опубликовал на Reddit рекламу холодильника, которая была снята в 1950-х годах. Видео впечатлило зрителей: многие из них заявили, что хотели бы купить такую технику.

«В этом холодильнике (...) хватит места для всей вашей еды: для свежих и замороженных продуктов, консервов, бутылок и упаковок», — рассказывает актриса в ролике. Затем она открывает холодильник и обращает внимание зрителей на дверцу холодильника, где есть полки для бутылок, съемный ящик для овощей и фруктов, а также отдельные контейнеры для масла и хранения уже приготовленной еды. После этого женщина показывает основную камеру холодильника с вместительными выдвижными полками и морозилку, в которой есть специальное устройство, позволяющим доставать весь лед сразу из формы.

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«Этот холодильник 1956 года выпуска обладает гораздо большим количеством функций, чем наши современные холодильники», — подписал видео SonicAkshay_26.

За сутки его публикация набрала более 30 тысяч лайков и 1,5 тысячи комментариев. Многие участники обсуждения признались, что теперь мечтают о такой технике. «Ящик для овощей очень классный», «У моей духовки есть выдвижные полки, но почему их нет в моем холодильнике? Я теперь хочу их», «Меня всегда устраивал мой холодильник, но все изменилось после просмотра этой рекламы. (...) Теперь я недоволен тем, что у меня нет таких же крутых выдвижных полок и ящика для овощей», — делились мнениями пользователи.

Ранее сообщалось о вызвавшей обсуждения на Reddit рекламе офиса будущего. В ролике, снятом в 1970-х годах, зрителям показали первый в мире персональный компьютер. Видео набрало сотни комментариев.

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    Евгения Наумова
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