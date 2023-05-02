Снятая в 1970-х годах реклама офиса будущего вызвала обсуждения в сети

Снятая в 1970-х годах реклама офиса будущего вызвала обсуждения на Reddit

Пользователь Reddit с ником u/Pasargad опубликовал снятую в 1970-х годах рекламу офиса будущего и спровоцировал обсуждения в сети. Менее чем за сутки его публикация набрала несколько сотен комментариев.

В ролике можно увидеть, как офисный работник заходит в кабинет и садится за компьютер. На экране появляется сообщение-приветствие: «Доброе утро, Билл». Мужчина открывает электронный почтовый ящик, выбирает одно из писем и нажимает кнопку «Распечатать», после чего несколько бумажных копий письма оказываются у него на столе. Затем он нажимает другую кнопку и электронное письмо рассылается по всем отделам компании.

После этого на экране появляется черно-белое изображение цветов и напоминание, что у мужчины сегодня день рождения. «Мой юбилей, я совсем забыл о нем», — говорит работник. «Все в порядке, мы всего лишь люди», — отвечает ему компьютер.

В комментарии к посту автор уточнил, что это реклама первого персонального компьютера Xerox Alto. «В этой короткой одноминутной рекламе Xerox представляет свое видение офиса будущего. (...) На годы опередивший свое время Xerox Alto 1972 года выпуска подключался к сети Ethernet, был оснащен полноэкранным дисплеем, мышью, лазерным принтером, электронной почтой», — рассказал он и добавил, что этот компьютер был новаторским изобретением и источником вдохновения для операционных систем Apple Macintosh и Microsoft Windows.

Один из пользователей заявил, что эта реклама стала для него открытием. «Это действительно интересная информация. Все это время Apple убеждал меня, что именно [сооснователь Apple Стив] Джобс был ответственен за вывод персонального компьютера на рынок», — написал он.

Другому комментатору показалась интересной прямоугольная форма экрана, похожая на лист бумаги. «Сегодня мониторы становятся все шире и шире», — отметил он. Еще один участник обсуждения признался, что его напугала появившаяся на экране ПК фраза «мы всего лишь люди».

Ранее другой пользователь опубликовал на Reddit рекламное видео компании Coca-Cola 1971 года. Многие комментаторы признались, что ролик вызвал у них ностальгию, и назвали его одной из лучших реклам в истории.