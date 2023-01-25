Рекламу Coca-Cola 1971 года назвали одной из лучших в истории

Реклама Coca-Cola 1971 года вызвала ностальгию у пользователей Reddit

Один из пользователей Reddit опубликовал в сабреддите, посвященном старым фотографиям и видео, рекламное видео компании Coca-Cola, вышедшее в 1971 году. Под постом многие признались, что ролик вызвал у них ностальгию, а также назвали его одной из лучших реклам в истории.

В опубликованном ролике под названием «На холме» (Hilltop) молодые мужчины и женщины разных рас и национальностей, стоя на холме, исполнила песню. «Мне бы хотелось купить миру дом и обставить его любовью. (...) Мне бы хотелось научить мир петь в идеальной гармонии. Мне бы хотелось купить миру колу и составить ему компанию», — гласил ее текст. При этом каждый герой ролика держал в руках бутылку Coca-Cola.

«В те времена у рекламных агентств еще были хорошие идеи, и они вкладывали усилия в свою работу», — высказался один из комментаторов. Другой назвал опубликованный ролик одной из лучших реклам, когда-либо созданных в истории.

Многие пользователи Reddit написали, что эту рекламу показывали по телевизору, когда они были детьми. «Я родился в 1962 году. Тем, кто тогда еще не появился на свет, будет очень сложно осознать, насколько популярной была эта реклама. Ее крутили в эфире, в школе мы учили слова этой песни, ее исполняли хоры», «Завтра мне исполнится 50 лет, и я очень хорошо помню эту рекламу. Мы с мамой пели эту песню, когда я был маленьким», — поностальгировали комментаторы.

Изначально реклама Coca-Cola Hilltop транслировалась на радио в виде песни, а спустя несколько месяцев был выпущен видеоролик. Считается, что реклама на момент выхода была самым дорогим видео подобного рода. В Coca-Colа также заявляла, что после выхода ролика получили более 100 тысяч писем о нем.

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