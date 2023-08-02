Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:45, 2 августа 2023Бывший СССР

ВСУ сообщили о пожарах в Одесской области

ВСУ сообщили о пожарах на промышленных и портовых объектах в Одесской области

Фото: Telegram-канал «Типичная Одесса»

Оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской и запрещена) сообщило о пожарах на промышленных и портовых объектах в Одесской области.

Отмечается, что произошла ночная атака беспилотниками на юге региона.

«Вследствие атаки возникли пожары на промышленных и портовых объектах, поврежден элеватор», — уточнили в командовании.

В Одесской области ночью действовала воздушная тревога, также сообщалось о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

Российский военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Telegram-канале подтвердил удар беспилотниками, он рассказал, что в Одессе повреждены портовые объекты, также произошел пожар на крупной нефтебазе в городе Измаил неподалеку от границы с Румынией.

Ранее начальник пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк признала, что Украина рискует остаться без черноморских портов через два-три месяца. Она добавила, что Россия применяет гиперзвуковые, крылатые и противокорабельные ракеты, и средства обороны не могут от них защитить.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор рассказал о применяемом российскими военными оружии НАТО в зоне СВО

    ВСУ сообщили о пожарах в Одесской области

    Гидрометцентр предупредил о жаре в шести регионах России

    Оценены последствия для Европы от отказа Нигера поставлять уран

    Назван способ сократить вред для плода у курящих беременных женщин

    Одной категории россиян предложили давать два дополнительных выходных в месяц

    Педиатр перечислил противопоказания к грудному вскармливанию

    Необычное объявление в туалете удивило пользователей сети

    Влияние накопительной пенсии на поведение россиян оценили

    ОАК запланировала увеличить производство МС-21

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости