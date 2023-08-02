ВСУ сообщили о пожарах в Одесской области

ВСУ сообщили о пожарах на промышленных и портовых объектах в Одесской области

Оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской и запрещена) сообщило о пожарах на промышленных и портовых объектах в Одесской области.

Отмечается, что произошла ночная атака беспилотниками на юге региона.

«Вследствие атаки возникли пожары на промышленных и портовых объектах, поврежден элеватор», — уточнили в командовании.

В Одесской области ночью действовала воздушная тревога, также сообщалось о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

Российский военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Telegram-канале подтвердил удар беспилотниками, он рассказал, что в Одессе повреждены портовые объекты, также произошел пожар на крупной нефтебазе в городе Измаил неподалеку от границы с Румынией.

Ранее начальник пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк признала, что Украина рискует остаться без черноморских портов через два-три месяца. Она добавила, что Россия применяет гиперзвуковые, крылатые и противокорабельные ракеты, и средства обороны не могут от них защитить.