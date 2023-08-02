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14:47, 14 августа 2023Моя страна

Волонтеры выпустили в Иртыш тысячи мальков сибирского осетра

Волонтеры выпустили в Иртыш 150 тысяч мальков сибирского осетра

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Волонтеры Омского НПЗ в рамках экологической акции выпустили в акваторию реки Иртыш более 150 тысяч мальков осетра обской популяции. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, помимо волонтеров, участие в акции приняли и представители минприроды Омской области, а также регионального управления Росрыболовства.

«Зарыблением Иртыша мы помогаем природе сохранить естественный экологический баланс. Для восстановления популяции стерляди и осетра ежегодно пополняем запасы рыбы ценных пород в сибирских реках», — пояснил заместитель генерального директора ОНПЗ Владимир Генералов.

Уточняется, что сначала мальков осмотрели эксперты, которые выдали соответствующее ветеринарное заключение. Затем их выпустили в реку мелкими партиями.

Ранее сообщалось, что в Бурятии в реку Селенга выпустили сотни тысяч молодых байкальских осетров.

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    Варвара Кошечкина
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