Актер Сухоруков ответил на заявление Панина о «расстегивании ширинок»

Актер Сухоруков назвал чушью заявления Панина

Актер Виктор Сухоруков отреагировал на заявление актера Алексея Панина, нелестно отозвавшегося о нем в интервью журналистке Ксении Собчак и в своем Telegram-канале. Об этом сообщает SHOT.

«Какая чушь! Я даже не знаю этого человека, который что-то там заявил. Боже мой, дожили», — ответил Сухоруков на просьбу журналистов прокомментировать обвинения со стороны Панина.

Ранее в интервью Собчак Панин заявил о человеке, который для всех является «братом». «А я знаю лично людей, которым он ширинки расстегивал», — добавил актер. Имя артиста в интервью не озвучивается, однако позже Панин назвал его в своем Telegram-канале.

После выхода интервью в эфир глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что организация обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить Собчак на публичное оправдание терроризма.

О том, что Следственный комитет проверит Собчак и Панина на публичное оправдание терроризма, сообщалось в среду, 2 августа. Во время беседы с журналисткой актер рассказал о жизни в Испании, о работе с российскими режиссерами, а также о своей сексуальной жизни.