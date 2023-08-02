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15:06, 2 августа 2023Интернет и СМИ

Мизулина раскрыла подробности проверки Собчак на оправдание терроризма

Мизулина: Лига безопасного интернета обратилась в СК с жалобой на Собчак

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что организация обратилась в Следственный комитет (СК) России с просьбой проверить журналистку и телеведущую Ксению Собчак на публичное оправдание терроризма из-за интервью с актером Алексеем Паниным. Подробности она раскрыла в своем Telegram-канале.

По словам Мизулиной, юристы организации считают, что Собчак может понести ответственность за демонстрацию поста Панина, посвященного теракту на Крымском мосту. В этой публикации актер положительно отозвался о теракте, после чего в России в отношении него возбудили уголовное дело об оправдании терроризма.

«Наличие дисклеймера не является правовым основанием для освобождения от ответственности за распространение незаконной информации», — заключила Мизулина

О том, что Следственный комитет проверит Собчак и Панина на публичное оправдание терроризма, сообщалось в среду, 2 августа. Интервью с Паниным вышло на YouTube-канале Собчак 31 июля. Во время беседы с журналисткой он рассказал о жизни в Испании, о работе с российскими режиссерами, а также о своей сексуальной жизни.

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    Мария Большакова
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