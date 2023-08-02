Собчак проверят на оправдание терроризма из-за интервью с Паниным

Mash: СК проверит Собчак на оправдание терроризма из-за интервью с Паниным

Следственный комитет (СК) проверит журналистку и телеведущую Ксению Собчак на публичное оправдание терроризма из-за интервью с актером Алексеем Паниным. Об этом стало известно Mash.

Уточняется, что с просьбой к правоохранителям о проверке обратилась Лига безопасности интернета. Поводом послужил вставленный в интервью Собчак с Паниным скриншот поста из Telegram-канала актера. В нем он положительно оценивал произошедший в 2022 году теракт на Крымском мосту.

По информации издания, Лига безопасности интернета также попросила СК проверить высказывания Панина в интервью.

В мае стало известно, что из-за поста о теракте на Крымском мосту в отношении актера было возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма. Позднее МВД России объявило его в розыск.

Ранее сообщалось, что популярный комик Руслан Белый обвинил Собчак в лицемерии из-за интервью с Паниным. Он счел, что телеведущая «учила жизни» актера с позиции нравственности, хотя в прошлом сама попадала в секс-скандалы. Собчак, комментируя критику комика, назвала его занудой и заверила, что не осуждала Панина за его поступки и сексуальные предпочтения.

Интервью с Паниным было опубликовано на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» 31 июля. В нем актер рассказал Собчак об отъезде из России, жизни в Испании и работе с российскими режиссерами. Он также высказался об оказавшихся в сети откровенных видео со своим участием и раскрыл свои сексуальные предпочтения.