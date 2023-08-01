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20:30, 1 августа 2023Интернет и СМИ

Собчак ответила обвинившему ее в лицемерии из-за интервью с Паниным комику

Ксения Собчак назвала комика Белого, обвинившего ее в лицемерии, занудой

Фото: Комсомольская правда / Globallookpress.com

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак ответила комику Руслану Белому, обвинившему ее в лицемерии на интервью с актером Алексеем Паниным, и назвала его занудой. Обращение к юмористу Собчак опубликовала в Telegram.

«Вот ведь зануда, прописываю ему приоткрыть форточку. Во-первых, вас забыла спросить. Во-вторых, припоминать спустя 20 лет человеку то, что он делал в юности и ранней молодости — не большого ума дело», — написала журналистка.

Она добавила, что не осуждала Панина ни за его поступки, ни за сексуальные предпочтения, ни за то, что он делится этим с аудиторией. «Во всяком случае, Панин не боится ходить на интервью и говорить об этом прямо», — добавила Собчак.

Ранее Белый обвинил телеведущую в лицемерии в беседе с Паниным. По его словам, журналистке не стоило учить своего героя нравственности, потому что в молодости она сама становилась участницей эротических скандалов, а также, как утверждает комик, употребляла алкоголь и наркотики.

Интервью Панина было опубликовано на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» 31 июля. В нем актер рассказал Собчак об отъезде из России, жизни в Испании и работе с российскими режиссерами. Кроме того, актер высказался об оказавшихся в сети откровенных видео со своим участием и рассказал о своих сексуальных предпочтениях.

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    Мария Большакова
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