В парке на востоке Москвы произошел пожар

На территории Измайловского парка на востоке Москвы произошел пожар

В Измайловском парке на востоке Москвы произошел пожар. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах в среду, 2 августа, сообщает АГН «Москва».

Возгорание произошло в помещении кафе «Лесной уют», которое располагается по адресу Народный проспект, дом 17, строение 24.

С крыши постройки идет густой черный дым. Площадь огня составила 20 квадратных метров, уточнил собеседник агентства. Он добавил, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.

Вечером 6 июля пожар случился в центре столицы. Огонь охватил здание, где расположены кафе «ПушкинЪ» и ресторан «Турандот». Более 100 человек были эвакуированы.