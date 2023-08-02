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04:42, 2 августа 2023Мир

В России допустили проблемы с визами США для делегации в ООН

Зампостпреда Полянский допустил проблемы с визами США для делегации РФ в ООН
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский . Lev Radin / Globallookpress.com

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский допустил проблемы с визами США для российской делегации на Генеральной Ассамблее (ГА) международной организации. Его слова приводят «Известия».

Делегаты во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым должны отправиться на неделю высокого уровня на ГА ООН.

«Никто не застрахован от новых визовых проблем, у нас пока нет оснований полагать, что американцы откажутся от того, чтобы чинить препятствия нашим делегатам», — отметил Полянский.

Он добавил, что ясность появится только в начале-середине сентября. Дипломат также указал, что визы иногда не получают те, кто командируется на мероприятия в штаб-квартиру организации.

При этом в секретариате ООН заверяют Россию, что прорабатывают этот вопрос с США. Полянский назвал результаты такой деятельности неочевидными.

Ранее первый зампостпреда сообщил, что Москва не поддержала программу председательства США в Совете Безопасности (СБ) ООН на август из-за попытки официально внести заседание по Украине в программу.

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    Марина Совина
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