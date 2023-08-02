Папа Римский призвал проявить креатив в решении конфликта на Украине

Папа Римский Франциск призвал проявить креатив в решении конфликта на Украине

Папа Римский Франциск призвал Европу проявить креатив в решении конфликта на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Когда мы c сокрушением и любовью смотрим на Европу (...) хочется спросить: куда ты плывешь, если ты не предлагаешь путей мира, креативных путей для прекращения боевых действий на Украине и для прекращения многочисленных кровавых конфликтов во всем мире?» — заявил понтифик в ходе визита в Португалию.

Папа выразил тревогу из-за постоянных инвестиций в оружие во многих частях света.

Ранее Папа Римский после традиционной воскресной проповеди призвал Россию возобновить зерновую сделку. «Призываю своих братьев и власти России вернуться к черноморской инициативе, чтобы зерно могло перевозиться в безопасности», — высказался он.