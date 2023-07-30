Папа Римский призвал Россию возобновить зерновую сделку

Папа Римский Франциск призвал власти России к возобновлению зерновой сделки

Папа Римский Франциск после традиционной воскресной проповеди призвал Россию возобновить зерновую сделку. Слова понтифика приводит Reuters.

«Призываю своих братьев и власти России вернуться к черноморской инициативе, чтобы зерно могло перевозиться в безопасности», — высказался он.

Действие зерновой сделки было прекращено 17 июля. Российские власти отмечали, что такое решение принято в связи с несоблюдением условий Москвы. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия готова будет вернуться к соглашению при соблюдении ее условий.