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14:00, 30 июля 2023Мир

Папа Римский призвал Россию возобновить зерновую сделку

Папа Римский Франциск призвал власти России к возобновлению зерновой сделки

Фото: Vatican Media / Reuters

Папа Римский Франциск после традиционной воскресной проповеди призвал Россию возобновить зерновую сделку. Слова понтифика приводит Reuters.

«Призываю своих братьев и власти России вернуться к черноморской инициативе, чтобы зерно могло перевозиться в безопасности», — высказался он.

Действие зерновой сделки было прекращено 17 июля. Российские власти отмечали, что такое решение принято в связи с несоблюдением условий Москвы. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия готова будет вернуться к соглашению при соблюдении ее условий.

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    Полина Матюхина
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