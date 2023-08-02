Ведущую выгнали из прямого эфира из-за одного комментария

Ведущая BBC Radio 1 Хеджес выгнала соведущую из прямого эфира из-за критики

Ведущая британской радиостанции BBC Radio 1 Чарли Хеджес выгнала из прямого эфира свою соведущую Ариэль Фри. Как сообщает Daily Mail, Хеджес возмутил комментарий коллеги по поводу выбранной ей песни.

Во время музыкальной трансляции Хеджес включила песню My Barn, My Rules группы HorsegiirL. «Могу ли я быть с тобой откровенной, Чарли? Я ожидала от тебя большего. Мне не нравится эта песня», — сказала после этого Фри.

В ответ на это Хеджес попросила соведущую удалиться из эфира. «Прости, но я отключу твой микрофон. Это мое шоу, Ариэль. Прояви хоть немного уважения», — заявила она.

Представители BBC Radio 1 добавили, что после случившегося Фри отстранили от работы. «Хотя мы предпочли бы не комментировать отдельные происшествия, отметим, что у нас есть строгие правила поведения для сотрудников. И к любым нарушениям мы относимся чрезвычайно серьезно», — заверили в компании

Ранее ведущая новостной программы «Взгляд на север» (BBC Look North) Эбби Дьюхерст рассмешила пользователей Twitter, продемонстрировав сбой в работе подсветки в студии. Пользователям показалось забавным, что она сравнила мигающее освещение с клубной атмосферой.