Ведущая «Би-би-си» показала технический сбой в студии канала и рассмешила сеть

Ведущая «Би-би-си» Дьюхерст показала мигающую подсветку в студии канала и рассмешила сеть

Ведущая программы новостей «Взгляд на север» (BBC Look North) Эбби Дьюхерст (Abbie Dewhurst) показала технический сбой в студии передачи и рассмешила сеть. Журналистка опубликовала в Twitter ролик, на котором подсветка студии передачи мигала разными цветами из-за сбоя.

«Сегодня четверг, но студия BBC Look North считает, что уже пятница», — подписала ведущая видео, на котором подсветка студии ежесекундно меняет цвета. Журналистка объяснила, что такое освещение было связано с техническим сбоем.

В комментариях под твитом многих позабавило, что ведущая новостной программы вышла в эфир с клубной атмосферой. «Включите драм-н-бейс!», «Выглядит как дискотека!», «Вам только дай повод устроить вечеринку», — пошутили пользователи.

Ранее сотрудники американского бюро телеканала «Би-би-си» ворвались в прямой эфир своего британского коллеги и начали бегать по студии, размахивая руками. Многим пользователям сети понравилась шутка работников канала. «Обожаю, когда такое происходит. Надеюсь, ни у кого из них потом не будет проблем на работе», «Ха-ха, потрясающе!», «Это блестяще», — поделились мнениями комментаторы.

До этого ведущий шоу «Завтрак Би-би-си» Бен Томпсон испугался видео со змеей в эфире новостей. Сотрудник канала закрывал лицо листами бумаги, когда зачитывал новость о питоне, чем позабавил зрителей.