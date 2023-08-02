В российском городе нашли гранату возле детского сада

Ставропольский губернатор Владимиров: в Пятигорске возле детсада нашли гранату

В Пятигорске возле детского сада нашли гранату. О происшествии сообщил в Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале.

Он пояснил, что администрация учреждения в российском городе решила не принимать детей, пока взрывоопасный предмет не будет обезврежен.

К месту вызвали сотрудников полиции и спасателей. Позже, по словам Владимирова, саперы установили, что граната была без запала. Устройство убрали с территории дошкольного учреждения.

Ставропольский губернатор подчеркнул, что в обстоятельствах произошедшего начали разбираться правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге закрыли частный детсад из-за выявления менингита у трех воспитанников.

Заболевших дошкольников доставили в больницу. Также в городе организовали лабораторное обследование для выявления возбудителя.