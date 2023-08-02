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12:01, 2 августа 2023Мир

В Швеции снова разрешили сжечь Коран

Полиция Швеции разрешила провести новую акцию с сожжением Корана в Стокгольме

Фото: West Asia News Agency / Reuters

Полиция Швеции разрешила провести новую акцию с сожжением Корана, сообщает Svenska Dagbladet.

По данным газеты, акция пройдет в четверг, 3 августа, в Стокгольме. Сжечь священную книгу намеревается неназванная женщина, объясняющая цель акции тем, что Коран лишил жизни многих людей.

«Я надеюсь, что весь мир услышит эти слова, потому что важно признать, что религия является политикой. Создание религии — это бизнес», — приводятся ее слова. При этом она добавила, что не хочет отождествлять себя с какой-либо религией, но якобы следует десяти заповедям Библии.

В конце июня полиция Швеции также разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам.

В конце июля акцию с сожжением Корана у здания парламента в Стокгольме провели мигранты из Ирака.

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    Антон Похиляк
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