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11:42, 2 августа 2023Бывший СССР

Минобороны Украины сообщило о получении более 30 моделей БПЛА за 15 месяцев

Глава МО Украины Резников заявил, что Киев получил более 30 моделей БПЛА

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

За последние 15 месяцев Киев получил на вооружение более 30 моделей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О полученных от западных партнеров беспилотниках рассказал в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской и запрещена) министр обороны Украины Алексей Резников.

В опубликованном посте глава оборонного ведомства указал, что среди упомянутых БПЛА есть аппараты разных типов — разведывательные, ударные, а также дроны-камикадзе и барражирующие боеприпасы. «Официально созданы боеприпасы для БПЛА как отдельная категория», — добавил Резников.

По его словам, на сегодняшний момент БПЛА на Украине собирают преимущественно из иностранных комплектующих, однако власти надеются начать производить и собственные. При этом, подчеркнул глава Минобороны, «строить завод размером со стадион» в Киеве пока не планируют.

Ранее бывший заместитель главнокомандующего Военно-воздушных сил (ВВС) России по противовоздушной обороне (ПВО) генерал-лейтенант Айтеч Бижев объяснил отличие беспилотников от дронов.

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    Варвара Кошечкина
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