Минобороны Украины сообщило о получении более 30 моделей БПЛА за 15 месяцев

Глава МО Украины Резников заявил, что Киев получил более 30 моделей БПЛА

За последние 15 месяцев Киев получил на вооружение более 30 моделей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О полученных от западных партнеров беспилотниках рассказал в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской и запрещена) министр обороны Украины Алексей Резников.

В опубликованном посте глава оборонного ведомства указал, что среди упомянутых БПЛА есть аппараты разных типов — разведывательные, ударные, а также дроны-камикадзе и барражирующие боеприпасы. «Официально созданы боеприпасы для БПЛА как отдельная категория», — добавил Резников.

По его словам, на сегодняшний момент БПЛА на Украине собирают преимущественно из иностранных комплектующих, однако власти надеются начать производить и собственные. При этом, подчеркнул глава Минобороны, «строить завод размером со стадион» в Киеве пока не планируют.

Ранее бывший заместитель главнокомандующего Военно-воздушных сил (ВВС) России по противовоздушной обороне (ПВО) генерал-лейтенант Айтеч Бижев объяснил отличие беспилотников от дронов.