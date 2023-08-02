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18:03, 2 августа 2023Путешествия

Прервавшим отпуск в Греции из-за пожаров туристам пообещали бесплатный отдых

Туристам на Родосе, прервавшим отпуск из-за пожаров, пообещали бесплатный отдых
СюжетЛесные пожары:

Фото: Nicolas Economou / Reuters

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пообещал туристам, прервавшим отпуск из-за сильных лесных пожаров на Родосе, недельный бесплатный отдых на острове весной и осенью 2024 года. Об этом сообщает Reuters.

Глава правительства заявил, что огонь затронул 15 процентов территории курорта, но сейчас ситуация пришла в норму. При этом, по его словам, власти «понимают, что это доставило некоторые неудобства» отдыхающим.

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Мицотакис подчеркнул, что лесные пожары в Средиземноморье не являются чем-то необычным, однако изменение климата усилило их интенсивность. «Греция абсолютно безопасна, и все работает нормально, — добавил он. — И те из вас, кто бронирует в последнюю минуту, приезжайте на Родос».

В июле на греческом острове Родос прошла эвакуация всех гостиниц, которым угрожали лесные пожары. Более двух тысяч человек были вывезены морем.

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    Фариза Бацазова
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