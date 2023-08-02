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12:51, 2 августа 2023Забота о себе

Врач назвал уязвимые в жару категории людей

Терапевт Ашихмин: дети и гипертоники находятся в группе риска в жаркую погоду

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В жаркую погоду в группе риска находятся дети и пациенты с хроническими заболеваниями, в особенности сердечно-сосудистой системы, сообщил терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин. Уязвимые категории людей он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«В особенности аккуратно быть с детьми, их необходимо регулярно спрашивать о самочувствии», — обратил внимание специалист. Осторожнее следует быть и людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в частности, гипертоникам, убежден врач. Он отметил, что в России повышенный уровень давления имеют около 45 процентов жителей. Устанавливается гипертония при показателях 140 на 90 и 135 на 95 в домашних условиях.

«Есть ситуации, когда люди с гипертонией в жару отменяют лекарства, не зная, что многие из них действуют накопительно, и у них гипертонический криз через 4-5 дней. Сосуды в жару расширяются, жидкость удаляется не через почки, а с потом — может быть выраженное снижение давления, но самостоятельно ни в коем случае нельзя править схему терапии. Если сложный контакт с доктором по какой-то причине — есть онлайн-консультации», — предупредил Ашихмин.

Если у человека в жару поднялась температура выше 38 градусов, это может свидетельствовать о тепловом ударе, обозначил врач. В таком случае его не следует самостоятельно помещать в холодную ванну или под кондиционер. «Нужно вызывать скорую, в особенности если речь идет о ребенке, потому что может потребоваться специальная технология быстрого охлаждения, которая проводится в клинике по показаниям», — заключил специалист.

В ближайшие несколько дней несколько российских регионов ждет сильная жара. Температура воздуха местами будет достигать 33 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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    Екатерина Смирная
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