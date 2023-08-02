Перечислены правила безопасной заправки машины в жару

Автоэксперт Шапарин посоветовал не ездить на автомобиле с пустым баком в жару

В жаркую погоду не нужно держать бак автомобиля пустым. Правила безопасной заправки машины в экстремальных погодных условиях в эфире радио Sputnik перечислил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Не надо держать бак пустым, то есть не надо ездить "на парах". Летом не охлаждается бензонасос, соответственно, он может давать слишком много тепла, что может привести к тому, что вскипит бензин», — предупредил автоэксперт.

Специалист также рекомендовал не доливать в бак слишком много топлива после отсечки пистолета на заправке. По словам Шапарина, дополнительный бензин позволит проехать лишние 10 километров, однако в перспективе может быть опасен.

Ранее в компании Recurrent Auto пришли к выводу, что при высоких температурах на улице у электромобилей может сокращаться запас хода. При температуре воздуха в 27 градусов Цельсия показатель снижается на 2,8 процента, при 32 градусах — на 5 процентов.