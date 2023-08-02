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05:48, 2 августа 2023Бывший СССР

Российские войска уничтожили немецкую самоходку на краснолиманском направлении

Минобороны: «Гиацинт-С» уничтожил немецкую САУ на краснолиманском направлении

Фото: Nikita Tsitsagi / Globallookpress.com

Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гиацинт-С» уничтожил немецкую самоходку PzH 2000 и опорные пункты украинских войск на краснолиманском направлении. Об этом сообщили Минобороны РФ, пишет ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, расчет 152-миллиметровой САУ ударил по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Корректировка точности огня артиллерийского орудия выполнялась в режиме реального времени», — указали в министерстве. Это позволило уничтожить САУ противника минимальным количеством выстрелов.

Ранее российские войска на сватовском и краснолиманском направлениях уничтожили три самоходные гаубицы Krab польского производства. Кроме того, уничтожены самоходная гаубица «Акация», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30 ВСУ.

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    Марина Совина
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