На Украине предъявили обвинения военкору Руденко

СБУ предъявила Руденко обвинения в посягательстве на целостность Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочные обвинения российскому военному корреспонденту Андрею Руденко. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в своем Telegram-канале.

Военкора обвиняют в поддержке образования Донецкой народной республики (ДНР) с 2014 года, дискредитации украинских военных, а также передаче «недостоверных сведений» о ситуации на восточном направлении фронта.

СБУ обвиняет Руденко по нескольким статьям Уголовного кодекса: в посягательстве на территориальную целостность Украины, опровержении «агрессии России» и коллаборационизме.