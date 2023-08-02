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14:43, 2 августа 2023Бывший СССР

На Украине предъявили обвинения военкору Руденко

СБУ предъявила Руденко обвинения в посягательстве на целостность Украины

Фото: Felipe Dana / AP

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочные обвинения российскому военному корреспонденту Андрею Руденко. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в своем Telegram-канале.

Военкора обвиняют в поддержке образования Донецкой народной республики (ДНР) с 2014 года, дискредитации украинских военных, а также передаче «недостоверных сведений» о ситуации на восточном направлении фронта.

СБУ обвиняет Руденко по нескольким статьям Уголовного кодекса: в посягательстве на территориальную целостность Украины, опровержении «агрессии России» и коллаборационизме.

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    Алевтина Запольская
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