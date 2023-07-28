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16:23, 28 июля 2023Бывший СССР

На Украине заочно предъявили обвинения командующему 4-й армией ВВС РФ

СБУ заочно предъявила обвинения командующему 4-й армией ВВС РФ Гостеву

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения командующему 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) России генерал-лейтенанту Николаю Гостеву. Об этом сообщает СБУ в своем Telegram.

«СБУ сообщила о подозрении российскому генералу. (...) Речь идет о генерал-лейтенанте Николае Гостеве», — сказано в заявлении ведомства.

Его обвинили в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», а также в «ведении агрессивной войны или агрессивных военных действий». Уточняется, что по этим статьям предусматривается до 15 лет лишения свободы.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заочно обвинило вице-спикера Госдумы России Александра Бабакова в «оправдании действий РФ». Как сообщалось, санкция по соответствующей статье предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

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    Кристина Есикова
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