Украина заочно обвинила вице-спикера Госдумы Бабакова в «оправдании действий РФ»

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заочно обвинило вице-спикера Госдумы России Александра Бабакова в «оправдании действий РФ». О новом обвинении сообщила пресс-служба ГБР в Telegram.

«Работники ГБР сообщили о новом подозрении (…) заместителю председателя Государственной Думы Российской Федерации Александру Бабакову», — сказано в публикации.

Уточняется, что санкция по соответствующей статье предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества. Процессуальное руководство проводит офис Генерального прокурора. В ГБР напомнили, что до этого ведомство обвинило вице-спикера Госдумы в том, что он проголосовал за вступление Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Ранее член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев заявил, что судебные разбирательства в отношении российских депутатов со стороны Службы безопасности Украины являются попыткой поддержания боевого духа и не приведут к практическим результатам. По его мнению, подобные действия Киева подтверждают правоту Москвы.

