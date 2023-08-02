Лисовец посоветовал российским мужчинам носить короткие шорты

Стилист Лисовец заявил, что короткие шорты — это тренд для российских мужчин

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец назвал актуальный тренд для российских мужчин. Соответствующий материал появился на сайте издания PopCornNews.

По словам эксперта, россиянам необходимо присмотреться к шортам. При этом он отметил, что нужно правильно подбирать данную вещь по размеру и длине. «Иногда [шорты] на пять сантиментров короче будут смотреться гораздо лучше, чем длинные. Или, наоборот, длинные шорты будут более симпатично выглядеть, чем средней длины или короткие», — объяснил он.

В то же время специалист рассказал, что недавно видел на улице мужчин в упомянутом предмете гардероба. «Это сейчас тренд. Но это выглядело абсолютно непохабно, невульгарно и очень эстетично», — заявил собеседник издания.

В июле Владислав Лисовец раскритиковал стиль россиян словами «зажаты внутри». Жители страны не хотят выделяться своим внешним видом, что заметно по их одежде, считает стилист.