Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:49, 2 августа 2023Ценности

Лисовец посоветовал российским мужчинам носить короткие шорты

Стилист Лисовец заявил, что короткие шорты — это тренд для российских мужчин

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец назвал актуальный тренд для российских мужчин. Соответствующий материал появился на сайте издания PopCornNews.

По словам эксперта, россиянам необходимо присмотреться к шортам. При этом он отметил, что нужно правильно подбирать данную вещь по размеру и длине. «Иногда [шорты] на пять сантиментров короче будут смотреться гораздо лучше, чем длинные. Или, наоборот, длинные шорты будут более симпатично выглядеть, чем средней длины или короткие», — объяснил он.

В то же время специалист рассказал, что недавно видел на улице мужчин в упомянутом предмете гардероба. «Это сейчас тренд. Но это выглядело абсолютно непохабно, невульгарно и очень эстетично», — заявил собеседник издания.

В июле Владислав Лисовец раскритиковал стиль россиян словами «зажаты внутри». Жители страны не хотят выделяться своим внешним видом, что заметно по их одежде, считает стилист.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны Польши назвало действия белорусских вертолетов на границе провокацией

    Россиянка выжила после удара молнии

    Сбежавших из российской колонии заключенных поймали с помощью дрона

    В Москве «Ягуар» сбил 17-летнего самокатчика на переходе и попал на видео

    Захарова обвинила США в оправдании атак Украины на территорию России

    Польша призвала к изоляции Белоруссии после инцидента в воздушном пространстве

    На Украине заявили о разрушении важного инфраструктурного объекта

    Сын актера из «Бриллиантовой руки» Ясуловича рассказал о состоянии артиста

    Ольга Серябкина показала откровенные архивные фото

    Объяснено отличие беспилотников от дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости