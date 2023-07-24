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15:39, 24 июля 2023Ценности

Лисовец раскритиковал стиль одежды россиян со словами «невзрачность и серость»

Стилист Лисовец раскритиковал внешний вид россиян со словами «невзрачность и серость»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский стилист и телеведущий Владислав Лисовец раскритиковал стиль россиян словами «зажаты внутри». Соответствующий комментарий публикует «Радиоточка НСН» в Telegram.

По словам эксперта, жители страны не хотят выделяться своим внешним видом, что заметно по их одежде. «Наши не любят экспериментировать, носят все обычное. Если посмотреть в целом, то все одинаковое: джинсы, пуховики, футболки одинакового кроя. То есть это приверженцы классического, невзрачного кроя, которые по вечерам, образно, наряжаются», — высказался он.

Помимо этого, специалист разделил наряды общественности на два типа. «У нас "серость" и "нарядные", я бы поделил на эти категории. Дело не в цветовой гамме, а в крое: какая одежда, какого она качества, как она сидит. У нас одежда в основном для того, чтобы выйти из дома. Так как люди зажаты внутри, они покупают одежду, похожую на все остальное вокруг, чтобы не выделяться», — заключил Лисовец.

Ранее в июле Владислав Лисовец заявил, что в моду вернулась популярная в 2000-х годах одежда. Вновь актуальными стали наряды со стразами, однако в новом прочтении, рассказал телеведущий.

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    Екатерина Ештокина
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