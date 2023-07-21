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10:40, 21 июля 2023Ценности

Популярная в 2000-х годах одежда со стразами вновь вернулась в моду

Стилист Лисовец: популярная в 2000-х годах одежда со стразами вновь вернулась в моду

Фото: Maryna Jack / Shutterstock / Fotodom

Российский стилист и телеведущий Владислав Лисовец заявил, что в моду вернулась популярная в 2000-х годах одежда. Соответствующая информация появилась на его официальном сайте.

Вновь актуальными стали наряды со стразами, однако в новом прочтении, заявил эксперт. «Отличие образа в стразах из нулевых от современного в том, что мы носим такой образ небрежно, как бы не акцентируя на стразах внимание, ну есть они и есть. Ну а если образ вечерний, то тут, конечно, полный люкс, главное — сделать актуальную сегодня укладку и макияж», — пояснил он.

При этом специалист отметил, что украшен подобными камнями может быть любой предмет гардероба: джинсы, юбка, куртка, обувь, заколка и нижнее белье. Также он упомянул стразы, устанавливаемые на зубы.

Ранее стилистка Мария Абабкова назвала россиянкам необходимый летний аксессуар. Специалистка заявила, что в текущем сезоне женщинам нужно пополнить гардероб сумкой-багетом.

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    Алина Гостева
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