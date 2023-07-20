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15:39, 20 июля 2023Ценности

Россиянкам назвали необходимый летний аксессуар

Стилистка Мария Абабкова назвала сумку-багет необходимым летним аксессуаром

Фото: marymash / Shutterstock / Fotodom

Стилистка Мария Абабкова назвала россиянкам необходимый летний аксессуар. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

Специалистка заявила, что в текущем сезоне женщинам необходимо пополнить гардероб сумкой-багетом. По ее словам, данная модель является универсальной альтернативой другим подобным изделиям.

«Советую выбрать сумку-багет с минималистичной фурнитурой из матовой кожи черного или белого цвета. Она заменит любые другие в вашем гардеробе», — отметила собеседница издания.

Ранее в июле эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самую популярную одежду в мире во втором квартале 2023 года. Так, рейтинг наиболее востребованной одежды возглавила белая майка испанского бренда Loewe. Кроме того, в перечне оказались аксессуары, среди которых — объемные сумки Loewe и Longchamp.

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    Алина Гостева
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