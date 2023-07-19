Названа самая популярная одежда в мире

Lyst: белая майка бренда Loewe стала самой популярной одеждой в 2023 году

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самую популярную одежду в мире во втором квартале 2023 года. Соответствующий материал появился на одноименном сайте.

Так, рейтинг наиболее востребованной одежды возглавила белая майка испанского бренда Loewe с черным логотипом марки на груди. В то же время в список вошли джинсовые шорты американского бренда премиум-класса Agolde и бейсболка итальянской люксовой марки Loro Piana.

Кроме того, в перечне оказались аксессуары. Среди них — объемные сумки Loewe и Longchamp и очки Versace Maxi Medusa Biggie.

Ранее 19 июля эксперты платформы Lyst также назвали самый популярный бренд в мире во втором квартале 2023 года. Так, по данным аналитиков, первой в списке востребованных люксовых марок стала Loewe. При этом вторую и третью строчку в рейтинге заняли итальянские бренды Prada и Versace.