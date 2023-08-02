Историк моды Васильев назвал гардероб одного цвета признаком отсутствия стиля

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев назвал россиянкам три признака отсутствия стиля. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Специалист внес в данный список выбор нарядов не по размеру и чрезмерное количество ювелирных изделий. «Многие женщины предпочитают надевать все свои украшения сразу», — отметил автор публикации.

Кроме того, по словам эксперта, на плохой вкус указывает гардероб, состоящий из вещей одного цвета. «Лучше научиться подбирать для себя одежду в одной цветовой гамме, а не в одном цвете», — в свою очередь посоветовал он.

В июле блогерша Элоиза Дале раскрыла модные ошибки, которые удешевляют образ. В первую очередь юзерша обратила внимание на невыглаженную одежду. Также она выделила наряды неонового цвета.